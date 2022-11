F1 : La domination de Verstappen inédite selon Horner

Heading to Brazil… remember, look but no touch ⚠️ If you know, you know 👀 pic.twitter.com/HjGVwhpXT0

Horner : « Max a réalisé une saison absolument exceptionnelle »

Max Verstappen continue d’écrire son histoire. A l’occasion du Grand Prix du Mexique, le Néerlandais est allé chercher une quatorzième victoire cette saison et pourrait augmenter ce total au Brésil ce week-end puis à Abu Dhabi le 20 novembre prochain pour conclure en beauté la saison. Interrogé en amont de la manche disputée à Interlagos par le magazine britannique Autosport, le patron de l’écurie Red Bull Racing Christian Horner n’a pas tari d’éloges pour son chef de file. « Il y a eu des années de domination avec Mercedes, mais je pense que pour ce qui est du pilote seul, probablement oui, a-t-il répondu à la question de savoir s’il y a eu une domination plus importante venant d’un seul homme par le passé. Il a remporté le plus grand nombre de Grands Prix en un an, en 22 courses. » Avec une telle performance, Max Verstappen a dépassé Michael Schumacher et Sebastian Vettel au nombre de courses remportées mais devra s’imposer lors des deux dernières manches pour avoir le pourcentage de succès le plus important sur une saison.Mais, au-delà des résultats, Christian Horner a tenu à souligner que Max Verstappen n’a pas toujours été dans la meilleure position pour gagner. « Il n'a pas gagné toutes les courses depuis la pole position. Il a dû se battre pour obtenir la plupart de ces victoires, assure le dirigeant britannique. Je pense que si l'on fait le bilan à la fin de l'année, Max a réalisé une saison absolument exceptionnelle. Il n'y a pas eu une seule fausse note. Il a été parfait tout au long de la saison. C'est incroyable le niveau de régularité qu'il a été capable d’atteindre. » Les seuls petits couacs viennent de défaillances mécaniques en tout début de saison, notamment à Bahreïn et en Australie. Quant à faire le parallèle avec le dernier pilote à avoir amené Red Bull Racing au sommet, Sebastian Vettel, Christian Horner ne cache pas avoir le sentiment que les performances de Max Verstappen sont sous-cotées. « Je pense que ses exploits n'ont pas forcément toujours les éloges qu'ils méritent : à mon avis, ce que nous voyons cette année, c'est un pilote aux performances absolument remarquables qui est vraiment à son meilleur niveau », a-t-il assuré.