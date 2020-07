F1 : Imola, Portimao et le Nürburgring (préféré à Hockenheim) ajoutés au calendrier ?

Le Nürburgring préféré à Hockenheim ? Dans les jours à venir, Liberty Media, le promoteur du Championnat du Monde de F1, devrait annoncer le nom de trois nouveaux Grands Prix qui viendront s'ajouter à l'actuel calendrier de cette saison révisée, qui compte pour le moment dix dates avec comme dernier rendez-vous planifié à ce jour : le GP de Sotchi (Russie), le 27 septembre prochain. A ces dix dates devraient venir s'ajouter à en croire les dernières indiscrétions Portimao (Portugal), Imola (Saint Marin) et Hockenheim. Finalement, si les deux premiers devraient bien être retenus par Liberty Media et la FIA, Hockenheim, lui, devrait se voir préférer le Nürburgring. Le célèbre circuit situé à Nürburg, en Rhénanie-Palatinat, n'a plus hébergé la catégorie reine depuis près de sept ans et s'apprêterait donc à faire son grand retour au calendrier au détriment d'Hockenheim. En raison des restrictions sanitaires liées aux questions d'affluence, le Grand Prix d'Allemagne aurait eu de fortes chances de devoir se disputer à huis clos. Or, le directeur général du Hockheimring ne peut pas se permettre financièrement d'organiser la course sans public.

Premier GP F1 pour Portimao ? Deuxième GP d'Italie pour Imola ?

« Il ne sera donc pas possible d'être à la hauteur de notre offre, qui était d'organiser un Grand Prix dans les circonstances particulières de la crise du coronavirus. Nous pouvons ainsi confirmer qu'il n'y aura pas de Grand Prix à Hockenheim en 2020 », a assuré Jorn Teske ce jeudi pour le site Motorsport.com, au même titre qu'il avait déjà fait part aux instances de l'impossibilité pour Hockenheim d'accueillir l'événement dans ces conditions. Le Nürburgring, alternative numéro 1 en cas de défection de son voisin et grand bénéficiaire de ce forfait, ne s'en plaindra pas. Sauf surprise, il va ainsi faire son grand retour en F1. Portimao effectuera, quant à lui, ses grands débuts dans la discipline chère au sextuple champion du monde Lewis Hamilton. Les seuls GP F1 au Portugal jusqu'alors se sont en effet tous déroulés à Estoril, entre 1984 et 1996. Pour ce qui est d'Imola, il rejoindra au calendrier Monza et le Mugello, avec désormais trois rendez-vous italiens potentiels au planning de cette saison 2020 toujours exclusivement européen, la reprise de l'épidémie de Covid-19 ayant obligé Austin, Mexico et Sao Paulo à faire l'impasse à leur tour. Toutefois, il s'agira de la deuxième fois uniquement qu'Imola organisera un Grand Prix sous le nom de GP d'Italie. Pendant 25 ans (1981 à 2006), c'est le GP de Saint-Marin qui s'y était disputé.