F1 : Honda jusqu'en 2021

Un an de plus pour Honda en F1. Le manufacturier japonais de retour dans la catégorie reine en 2015 comme motoriste a annoncé ce mercredi qu'il avait prolongé son contrat d'un an. Après avoir d'abord équipe McLaren il y a quatre ans, puis Toro Rosso et uniquement lui en 2018 avant d'étendre son partenariat à l'écurie Red Bull, Honda reste présent dans la discipline, et toujours aux côtés de Toro Rosso et Red Bull, à l'aube de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Un nouveau règlement décidé le 31 octobre dernier mais qui verra uniquement le jour en 2021 qui avait précisément amené le constructeur à réfléchir à son avenir en F1. Finalement, ni cette nouvelle réglementation à venir ni l'aspect financier du dossier n'ont suffi à refroidir Honda, pour le plus grand plaisir notamment de Red Bull, qui s'est empressé d'officialiser cette reconduction de contrat sur son compte Twitter.

Première victoire depuis 13 ans, premier doublé depuis 28 ans

« Nous serons équipés par Honda en 2021 !, savoure l’écurie autrichienne. L’équipe est ravie de confirmer que nous avons étendu notre partenariat et continuerons d’avoir recours à la puissance d’Honda », Helmut Marko ne cachant pas, lui, sur Servus TV « un grand soulagement ». Un soulagement d'autant plus grand pour le conseiller spécial de l'Aston Martin Red Bull Racing que l'union a conduit cette saison à trois victoires en Grand Prix (les trois pour le même Max Verstappen), alors qu'Honda n'avait plus sabré le champagne en F1 depuis treize ans. Cerise sur le gâteau : le manufacturier japonais a même signé son premier doublé 28 ans plus tard avec la victoire du Néerlandais devant le Français Pierre Gasly, il y a dix jours au Brésil. Cela valait bien une nouvelle alliance.