F1 : Hamilton « change de technique tous les ans »

Lewis Hamilton s'est exprimé sur le site de la F1, expliquant qu'il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers : « On n'a pas gagné toutes les courses la saison passée, on a failli dans certains domaines... Ce que je cherche à perfectionner, c'est ma communication avec l'équipe et avec les mécaniciens à l'usine. Et puis, en tant que pilote, je veux toujours être encore plus performant. » Le sextuple champion du monde,, assure que sa « technique change tous les ans ».Lorsqu'il pense à cette saison 2020, si elle commence un jour, Lewis Hamilton évoque ainsi ses pneumatiques : « On a les mêmes gommes que l'an passé, et on en a beaucoup souffert en 2019... Il faudra donc apporter de petites modifications sur la nouvelle voiture. » En fin de contrat cette année, le Britannique ne ressent « pas spécialement la nécessité de régler ça rapidement ». Son statut le place évidemment en position de force extrême, lui qui est déjà(avec McLaren de 2007 à 2012, puis en tant que constructeur à part entière depuis).