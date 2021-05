F1 - Haas : Schumacher, des progrès remarqués

Objectif : dépasser ses concurrents directs

Qu'il est difficile de porter un nom de famille aussi prestigieux au volant d'une Formule 1 sans pouvoir rivaliser avec les meilleurs.. En effet, le jeune pilote allemand découvre la F1 au volant de la Haas VF-21, mais non sans difficulté, car cette voiture est réputée comme étant la moins performante du circuit. Son coéquipier Nikita Mazepin représente une difficulté supplémentaire puisque le Russe est lui aussi est un rookie en Formule 1, et ne peut donc pas apporter une expérience nécessaire à la construction d'une carrière. Le pilote natif de Vufflens-le-Château doit alors compter sur lui-même pour progresser, et c'est ce qu'il a réussi à faire ces derniers temps.Et pour la première fois, il a terminé devant une autre écurie en qualifications, lors du dernier Grand Prix, en Espagne, finissant 18eme devant la Williams de Nicholas Latifi.Une progression qui ne surprend pas les autres écuries, telles que Williams, comme l'a indiqué Dave Robson, responsable de la performance au sein de l'écurie britannique, dans des propos relayés par Motorsport : ". Donc je pense que c'est probablement le reflet du niveau actuel de sa monoplace." Une meilleure maîtrise de la voiture et des performances qui peuvent ravir le fils du septuple champion du monde. "Il s'agit simplement de boucler de meilleurs tours et de réduire l'écart dans les secteurs. Dans l'ensemble,", confiait le pilote allemand de 22 ans à Barcelone. Il ne reste plus qu'à continuer de performer pour Mick Schumacher et peut-être espérer rentrer dans les points avant la fin de saison.