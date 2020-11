F1 - Haas : P.Fittipaldi remplacera Grosjean au GP de Sakhir

« Convaincu que Pietro fera du bon boulot »

Quand la dynastie Fittipaldi refait parler d'elle en F1. Le Grand Prix de Sakhir, deuxième rendez-vous de suite programmé au Bahreïn sur le circuit de Sakhir, dimanche prochain,En l'occurrence Pietro Fittipaldi (24 ans), petit-fils du légendaire Emerson Fittipaldi, sacré deux fois champion du monde de la catégorie reine au début des années 70 (1972 et 1974) et premier représentant du Brésil à être auréolé d'un titre mondial, et petit-neveu de Wilson Junior Fittipaldi, lui aussi ancien pilote de F1, certes moins brillant. Après avoir donné de bonnes nouvelles de Romain Grosjean et annoncé que le pilote français miraculé dimanche après que sa voiture s'est retrouvé coupée en deux et en flammes devrait sortir de l'hôpital dès mardi, Haas a fait savoir que l'habituel titulaire aux côtés de Kevin Magnussen serait remplacé dimanche par Pietro Fittipaldi., il y a trois ans.Un choix des plus logiques néanmoins, aux yeux du Team Manager de l'écurie américaine Günther Steiner, sachant que le petit-fils du double champion du monde fait partie de l'équipe depuis deux ans. Il présente de surcroît l'avantage d'avoir déjà tourné lors de tests privés sur les VF-18 et VF-19. « Après avoir décidé qu’il était plus sage pour Romain de manquer au moins une course, le choix de titulariser Pietro fut facile à prendre. Il connaît bien l’écurie car il est avec nous depuis deux saisons en qualité de pilote d’essais puis de réserve. Il s’est toujours montré patient et tenu prêt à prendre le volant si besoin. Ses services sont désormais requis et je suis convaincu qu’il fera du bon boulot. Le défi est de taille mais je pense que c’est la meilleure solution pour l’écurie Haas », analyse Steiner, conscient que« Je suis extrêmement reconnaissant que Gene Haas et Günther Steiner m'accordent leur confiance pour ce week-end ». Surtout que Grosjean devrait retrouver son volant dès le GP suivant.