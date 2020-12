F1 - Haas : Mazepin confirmé comme pilote pour 2021

Mazepin avait présenté ses excuses pour son « comportement inapproprié »

Il a tout récemment défrayé la chronique. Pourtant, ce mercredi, via son compte Twitter officiel, Haas a renouvelé sa confiance au Russe Nikita Mazepin, qui sera bel et bien l'un des deux pilotes de l'écurie américaine de Formule 1, à partir de la saison prochaine, soit en 2021. Il y a quelques jours, le pilote avait pourtant été mis en cause en raison de gestes inappropriés dans une vidéo. Dans un communiqué publié avec cette confirmation officielle, l'équipe, qui a terminé à l'avant-dernière place lors du classement du championnat du monde des constructeurs l'année dernière, soit en 2020, précise ainsi également :Juste après l'annonce de son arrivée chez Haas, Mazepin avait alors fait parler de lui, après l'apparition d'une vidéo sur le réseau social Instagram. Dans celle-ci, le jeune Russe, âgé aujourd'hui de 21 ans, se filmait lui-même, en train alors de tenter de toucher la poitrine d'une jeune femme, qui ne paraissait alors ne pas être vraiment consentante.Cinquième du dernier championnat de Formule 2, Nikita Mazepin avait alors présenté ses excuses pour son « comportement inapproprié » : « Je reconnais avoir manqué à mes devoirs vis-à-vis de moi-même et de beaucoup de gens. Je promets d'apprendre de cela. » Ce n'était alors pas la première fois que Mazepin faisait parler de lui.En 2016, alors en F3 européenne, il avait ainsi également frappé un adversaire. C'est le 1er décembre dernier que l'arrivée de Mazepin, en provenance de la Formule 2, avant alors été officialisée. A ses côtés, l'Allemand Mick Schumacher, fils de Michaël Schumacher, septuple champion du monde, sera au volant de la deuxième monoplace de l'équipe. L'an dernier, ce sont le Danois Kevin Magnussen et le Français Romain Grosjean qui étaient alors à leur place.