F1 - Haas / M.Schumacher : « Ne pas marquer de points ne serait pas un drame »

Mick loving fighting with some of the championship contenders as he enjoyed a couple of battles in the top 10. #HaasF1 #HungarianGP pic.twitter.com/wKj4HHGagn

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 1, 2021

Schumacher veut saisir les opportunités

Il est toujours difficile de porter un nom de famille prestigieux dans le sport. Surtout quand son père est sept fois champion du monde de la discipline, cependant Mick Schumacher n'a peur de rien.Pour autant, celle-ci pourrait bien s’avérer porteuse d'espoirs pour le futur. C'est en tout cas ce que le pilote de Haas espère pour les années à venir. Le champion en titre de F2, recruté cette saison par l'écurie américaine, découvre le monde de la Formule 1 et ses difficultés, avec un coéquipier lui aussi débutant, eux qui doivent en plus composer avec la voiture la moins performante du paddock. Mais, ce manque de résultats (zéro point inscrit en course) ne décourage pas le fils de la légende automobile, qui souhaite apprendre et se focaliser sur l'année prochaine. S'il domine largement son coéquipier Nikita Mazepin en qualifications depuis le début de la saison, le natif de Vufflens-le-Château en Suisse souhaite dans la saison atteindre la Q2. «», a confié le pilote dans une interview accordée à Motorsport.com.L'intéressé continue d'ailleurs en ajoutant que marquer des points serait énorme mais que l'objectif n'est pas forcément réalisable, sauf faits de course extraordinaires à l'image du dernier Grand Prix d'Autriche, où Esteban Ocon l'a emporté au volant de son Alpine. Lors de celle-ci, Mick Schumacher avait terminé 13eme, comme à Bakou en Azerbaïdjan. « Bien sûr, un énorme bonus serait de marquer des points. Je pense que c'est vraiment ce que nous espérons, a estimé le champion de F2. C'est sûr qu'il y a des week-ends de course qui seront plus fous que d'autres, espérons être alors dans la course pour obtenir ces points.» Le jeune pilote de l'académie Ferrari se fixe désormais des nouveaux objectifs au fur et à mesure que la saison avance et souhaite concurrencer les Williams sur la fin de saison. « La satisfaction est que, même avec une voiture plus difficile, ou qui n'est peut-être pas aussi développée, nous sommes parfois capables de nous battre avec Williams. Je pense que c'est vraiment ce qui me motive. (...) Maintenant, je me mesure peut-être à George (Russell), j'essaie de tenir son rythme.», a-t-il conclu.