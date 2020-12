F1 - Haas : Les confessions de Grosjean sur son accident

Après le choc, Romain Grosjean s'est confié sur son grave incident survenu lors du GP de Bahreïn. Face à la presse, le pilote Haas, qui est sorti de l'hôpital ce mercredi, a fait le point. « Ça va trop vite, je ne savais pas que j'avais touché Kvyat car je ne l'avais pas vu. J'étais énervé de lui avoir coupé la piste, il était dans mon angle mort de la sortie du virage 1 à l'impact. (...) Le choc est subtil. Puis il y a le choc avec la barrière je ne l'ai pas senti violent avec la voiture. Je ferme les yeux. (...) J'essaie de sortir sans réussir, j'ai le temps de penser que je vais finir comme Niki Lauda, méchamment brûlé. Je me dis que ce n'est pas possible, que je ne peux pas finir comme ça. Je réessaie, encore bloqué. Je me rassieds à nouveau et là, moment étrange où je vois la mort aussi proche qu'on peut le voir. J'ai presque le corps qui se relâche et qui se dit que c'est terminé. (...) J'ai pris 53G dans la tête donc forcément je suis un peu sonné. (...) Au moment où le buste passe, c'est la délivrance, je sais que je vais vivre », a notamment confié le Français, dans des propos repris par L'Equipe. « Moi, j'ai vu la mort de trop près, c'est une sensation que je ne souhaite à personne. Ça changera ma vie à jamais, a-t-il poursuivi. À ce moment-là, je n'avais pas peur, je n'étais pas énervé mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. J'ai juré, pu...., ça peut pas se terminer comme ça. »

« Tout faire pour essayer de revenir dans la voiture »

Par la suite, Grosjean a également évoquer les images du crash et son avenir proche. « Les images ? Je n'ai pas eu de mal à les visionner. J'ai envie de voir la caméra dans la voiture qui est apparemment impressionnante. On m'a dit que je suis resté d'un calme olympien. Après l'accident, le plus dur a été pour ma femme et mes enfants et mon sentiment pour eux, me mettre à leur place, comment ils l'ont vécu, mes enfants l'ont vu en direct devant la télé », a reconnu le natif de Genève. « Remonter dans une voiture de course ? Ce sera une bonne chose. Y'aura un choc post-traumatique, j'ai commencé à travailler hier soir avec ma psychologue, mon envie tout de suite c'était de remonter dans une F1. J'ai pensé à Abu Dhabi, désolé Marion (Jollès, sa femme), mais j'en ai besoin pour moi, savoir si capable, savoir ce que je vais ressentir, comment je vais réagir. Je ne peux pas attendre sans savoir, je suis obligé de tout faire pour essayer de revenir dans la voiture. Si les médecins me disent que pas possible je les écouterai mais je dois essayer de remonter, j'ai besoin d'aller là-bas, d'essayer de le faire. D'être égoïste », a fini par expliquer Grosjean, qui ambitionne donc d'être présent pour le dernier GP de la saison (le 13 décembre), et possiblement de sa carrière.