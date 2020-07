F1 – Grosjean : « On a complètement raté notre timing »

« C’est la mode de la F1 : il faut sortir à la dernière minute. Mais, là, je pense que l’on aurait mieux fait de sortir avant. » La prochaine fois, les Haas n’attendront pas le dernier moment pour sortir des stands lors des qualifications. Pour avoir trop attendu, samedi sur le Hungaroring, Romain Grosjean et son coéquipier danois Kevin Magnussen se sont fait éliminer dès la Q1 du Grand Prix de Hongrie, sur une piste sèche contrastant fortement avec les conditions pluvieuses de la veille lors de la deuxième séance d’essais libres (seules treize voitures avaient été créditées d'un temps). Une nouvelle mésaventure pour les deux pilotes de l’écurie américaine chère à Günther Steiner sur laquelle est revenue ensuite le Français, désabusé par cette regrettable erreur de timing, selon lui.

Grosjean : « On s’est retrouvé à la fin de la queue »

« Je trouve que l’on faisait une bonne qualif’. La voiture était assez agréable à conduire. Mais je ne sais pas ce que l’on a fait sur notre timing. Je me suis retrouvé derrière quinze voitures avant le dernier virage. Je me suis arrêté en piste pour attendre, j’ai dû me mettre au point mort et malheureusement, les pneus ont perdu toute leur température et j’ai laissé neuf dixièmes dans le virage 1. C’était la fin de la qualif’ pour nous », pestait Grosjean au micro de Canal Plus. Le natif de Genève avait d’autant plus de mal à digérer cette nouvelle déception qu’il avait vraiment le sentiment de pouvoir briller dans ces qualifications. « Honnêtement, la voiture était bien. J’étais plutôt content de mon rythme et de ma façon de piloter, mais on a complètement raté notre timing. On s’est retrouvé à la fin de la queue – il y avait au moins douze voitures – et c’était terminé. » Une fois de plus, dimanche, les deux Haas partiront en fond de grille.