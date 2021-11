F1 - Grand Prix du Qatar (Essais libres 2) : Bottas répond à Verstappen, Gasly encore deuxième

Verstappen fait mieux que Hamilton

Après Red Bull, Mercedes. Ce vendredi après-midi, le Finlandais Valtteri Bottas, pensionnaire de l'écurie Mercedes, s'est montré le plus rapide et a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Qatar de Formule 1. Cette fois,. Entre les deux, intercalé, et comme pour cette fameuse première session, on retrouve à nouveau un Français, en la personne de Pierre Gasly, pensionnaire de l'écurie AlphaTauri.C'est donc une belle journée pour le Tricolore, qui n'aura eu de cesse de se montrer solide, sur cette piste du circuit de Losail. Pour cette nouvelle séance, Gasly a ainsi échoué à seulement deux dixièmes de la tête. De son côté,pour le titre mondial cette année, à savoir le Britannique Lewis Hamilton, pensionnaire de l'écurie Mercedes. Quant au pilote refermant ce fameux Top 5 de cette deuxième séance, il s'agit du Britannique Lando Norris, pensionnaire de l'écurie McLaren. Le deuxième Français, Esteban Ocon, finit onzième.