F1 - Grand Prix d'Italie (essais libres 1) : Leclerc signe le meilleur temps

Sixième temps pour Ocon

C'est un début de week-end plus que parfait pour l'écurie Ferrari. En effet, ce vendredi, en début d'après-midi, la Scuderia a largement dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie de Formule 1, du côté de Monza, en réalisant, tout bonnement, un doublé.Seuls 77 petits millièmes séparaient alors les deux hommes. Une très belle entame donc pour les locaux, qui étaient bel et bien seuls au monde, sur le coup. Pour le plus grand bonheur des tifosi locaux présents sur place pour l'occasion. Une séance survolée et durant laquelle, les Mercedes n'ont rien pu faire.C'est d'ailleurs le Britannique George Russell, qui reste sur une deuxième place glanée pas plus tard que dimanche dernier du côté de Zandvoort et qui a signé le troisième meilleur temps du jour de cette première séance d'essais libres, juste devant son coéquipier Lewis Hamilton. Quant au Néerlandais Max Verstappen, champion du monde en titre de Formule 1, il a pris la cinquième place du jour, au volant de sa Red Bull. Derrière lui, on retrouve les deux Alpine.Les deux pilotes tenteront certainement de tirer leur épingle du jeu à l'occasion du reste de ce week-end, du côté de Monza. Quant au Top 10 du jour, il est complété par Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas ainsi que Daniel Ricciardo. A Monza, c'est à 17h00 que débutera la deuxième séance d'essais libres de ce Grand Prix d'Italie de Formule 1.