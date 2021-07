F1 - GP Hongrie (Qualifications) : Hamilton retrouve la pole

Pour le premier Grand Prix du reste de leur vie, celle où ils sont désormais ennemis officiels après le crash achevant leur formidable passe d'armes au départ à Silverstone, il y a deux semaines, Max Verstappen et Lewis Hamilton partiront du même côté de la piste dimanche en Hongrie. Le Britannique, grâce à un énorme tour lancé en début de Q3, a placé son nouveau copain néerlandais à près d'une demi-seconde, Valtteri Bottas s'intercalant à 0"315. Après six courses sans pole position, Lewis Hamilton retrouve donc le meilleur temps des qualifications (la dernière était en Espagne, début mai).Max Verstappen pourra s'élancer en pneus tendres, puisqu'il a bouclé sa Q2 ainsi. Seules les Mercedes avaient gardé les medium... "C'était difficile de créer des écarts, on a été un peu derrière tout le week-end, résume le leader du championnat du monde (sur Canal+). Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais on est toujours dans le coup. On verra ce qu'on peut faire, si on a fait le bon choix ou pas, les tendres ne dureront pas aussi longtemps et il fera très chaud..."Filou, Lewis Hamilton a réussi à boucher le peloton derrière lui pour l'ultime tour lancé avant de passer la ligne pile quand il le fallait. Si Max Verstappen a pu suivre d'extrême justesse, Sergio Pérez a été piégé et a manifesté son mécontentement. Les deux cadors n'ont pas amélioré leur temps sur cette ultime tentative, et il est probable que le Mexicain en aurait fait de même, mais voilà qui remet un peu d'huile sur le feu entre Mercedes et Red Bull... Lewis Hamilton, revenu à huit petits points, décroche la 101eme pole de sa carrière et visera dimanche sa 100eme victoire. Enfin, beau tir groupé des Français avec Pierre Gasly cinquième (devant Lando Norris) et Esteban Ocon huitième, après six Grands Prix de suite sans atteindre la Q3.