That's a wrap on our Friday running - and it's a familiar top three#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/Ylk2Oj7f95

— Formula 1 (@F1) August 14, 2020

Rien de bien neuf sous le soleil de Barcelone, surtout pas après les libres 1 qui avaient déjà annoncé la tendance (pas surprenante du tout) : les Mercedes restent devant tout le monde, avec cette fois Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull), dernier vainqueur en titre (à Silverstone dimanche), appuie lui aussi son rang de leader du reste du monde, avec la. On peut souligner tout de même le bon sursaut de Daniel Ricciardo (Renault), passé du 18eme temps le matin au quatrième l'après-midi. A l'inverse, Sebastian Vettel (Ferrari) est descendu de la cinquième à la douzième place de cette deuxième séance, encore loin de la régularité de son coéquipier Charles Leclerc (quatrième puis sixième).Mais surtout, s'il faut malgré tout aller chercher une originalité à cette première journée d'essais libres en Catalogne (sixième manche de la saison), elle vient de l'incroyable santé de Romain Grosjean.Presque de quoi déboucher le champagne chez Haas, à l'agonie depuis le début de saison et plus encore... Alors que son coéquipier Kevin Magnussen, lui, continue de se traîner dans les bas-fonds (seizième, après une pourtant belle neuvième place en libres 1), ce serait un événement colossal si l'écurie américaine parvenait à accrocher une Q3, après la Q2 de Grosjean la semaine dernière à Silverstone. Enfin, Esteban Ocon (Renault) et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont tous les deux fermé le top 10 lors de ces libres 2.