F1 - GP du Qatar : Verstappen et Bottas rétrogradés !

Coup de tonnerre au Qatar à une heure et demie du départ de l'antépénultième Grand Prix de la saison. Max Verstappen, leader du championnat avec 14 points d'avance sur Lewis Hamilton, ne partira pas deuxième sur la grille mais septième, après avoir écopé d'une pénalité. En qualifications samedi, le pilote Red Bull n'avait pas respecté un double drapeau jaune, et la Fédération internationale de l'automobile a décidé de le rétrograder de cinq places sur le grille de départ, comme le veut le règlement. Il perd également deux points sur sa licence, mais il lui en reste encore huit.





Gasly se retrouve deuxième !



"Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 33 (Max Verstappen) et le représentant de son équipe et ont examiné la vidéo et les preuves de télémétrie. Des doubles drapeaux jaunes ont été déployés au point de drapeau 16.6 après la sortie du virage 16 (cependant le système d'éclairage n'était pas activé). Les Commissaires Sportifs notent avec les représentants du pilote et de l'équipe la demande d''atténuation de pénalité au vu de l'absence d'affichage des panneaux lumineux jaunes, de voyants d'avertissement et aucun signal audio au conducteur. Tout en ayant de la sympathie pour cette demande, les Commissaires Sportifs ont pris en compte : 1. L'article 27.1 du Règlement Sportif de Formule 1 stipule que le pilote doit conduire la voiture seul et sans aide. 2. L'annexe H du Code indique que les drapeaux et les feux ont la même signification (et par conséquent, un signal de drapeau doit être respecté)", dit le communiqué de la FIA. Le pilote Mercedes Valtteri Bottas, quant à lui, partira cinquième et non pas troisième, pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune en qualifications également. Cette double pénalité signifie donc que Pierre Gasly (AlphaTauri), qui devrait partir deuxième derrière Verstappen et Bottas, partira finalement deuxième derrière Lewis Hamilton !