F1 - GP du Portugal : Ocon en progression avec Alpine

Sur l'un des circuits les plus appréciés de la saison par les pilotes, c'est bien l'équipe française qui est sortie gagnante de la course au milieu du peloton. L'écurie Alpine qui fait partie de l'entité sportive du groupe Renault a tout réussi dimanche au Portugal. Ses deux monoplaces bleues ont en effet fini dans les points en terminant 7eme et 8eme, avec un écart d'une seconde entre les deux pilotes, Esteban Ocon et Fernando Alonso. Alpine a réalisé un joli tir groupé qui lui permet de prendre des points très précieux dans la lutte pour une belle place au classement des constructeurs. Une nécessité pour l'écurie basée entre Enstone et Viry-Châtillon, qui se doit d'être à la bagarre avec les écuries du milieu du plateau. Elle compte désormais 13 points et devance donc ses concurrents directs, à savoir Alpha Tauri et ses neuf points, en majorité inscrits par Pierre Gasly, et les cinq points d'Aston Martin, la nouvelle écurie du quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Ocon garde l'avantage sur Alonso



Mais, alors que l'écurie française a décidé de remplacer Daniel Ricciardo parti chez McLaren en rappelant le champion du monde Fernando Alonso, c'est bien Esteban Ocon qui fait pour le moment la meilleure impression du côté des monoplaces bleues. Après un début de saison compliqué, où le Français avait terminé 13eme à Sakhir loin des autres, il a depuis redressé la barre. A Imola, il avait montré une progression avec sa 9eme place, signant au passage enfin une première course dans les points. Mais, c'est finalement à Portimao qu'il a pu démontrer tout son talent. Après une séance de qualification réussie, avec une 6eme place sur la grille, le natif d'Evreux a su prouver que l'écurie pouvait se battre avec les meilleures.

En effet, après avoir doublé son compatriote Pierre Gasly, ainsi que Carlos Sainz Jr, le Normand a résisté au retour de son ancien coéquipier Daniel Ricciardo au volant de sa McLaren. Une course de bon augure pour Ocon, qui finit une fois de plus devant son coéquipier Fernando Alonso, et qui prouve qu'Alpine peut se mêler à la lutte avec les autres, en finissant notamment devant la Ferrari de l'Espagnol et la McLaren de l'Australien.