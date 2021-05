F1 - GP du Portugal (EL3) : Au tour de Verstappen

Onze pilotes en une seconde !

Mercedes ou Red Bull ? Qui prendra l'avantage lors de la séance de qualifications du Grand Prix du Portugal, qui débutera à 16h00, heure française ? Difficile à dire, car après la domination de l'écurie allemande vendredi lors des essais libres, avec Valtteri Bottas puis Lewis Hamilton, c'est l'écurie autrichienne qui a pris les commandes lors de la troisième séance samedi, grâce à Max Verstappen.Il s'agit d'un meilleur chrono que ceux réalisés par les pilotes Mercedes la veille, puisqu'ils n'étaient pas parvenus à passer sous les 1'19 vendredi. Mais ils y sont parvenus samedi, puisque Hamilton se classe deuxième de la séance, à 236 millièmes de Verstappen, et Bottas troisième à 331 millièmes.Ce sont ensuite Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Renault) et Charles Leclerc (Ferrari) qui suivent au classement de cette séance très serrée, qui s'est déroulée sur une piste à 28°c, et à l'issue de laquelle onze pilotes se tiennent en une seconde.Aucun accident majeur n'a été à signaler lors de cette séance, même si Schumacher, Raïkkönen et Lando Norris sont partis en tête-à-queue, et qu'une voiture de sécurité virtuelle est intervenue car un panneau publicitaire s'était décroché. Après deux heures de pause, tout ce petit monde se retrouvera pour la Q1. Rappelons que Max Verstappen avait signé la pole du premier Grand Prix de la saison et que Lewis Hamilton s'était imposé, et que l'inverse s'était produit lors du deuxième Grand Prix.