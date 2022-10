F1 - GP du Mexique (Qualifications) : Verstappen a pris le meilleur sur les Mercedes pour la pole position

It's POLE for @Max33Verstappen!

Verstappen loin devant la concurrence

Ocon s’en sort, Gasly dans le dur

FORMULE 1 - GRAND PRIX DU MEXIQUE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 29 octobre 2022

Max Verstappen entend mettre toutes les chances de son côté. En quête d’une 14eme victoire cette saison, ce qui serait du jamais vu, le double champion du monde a fait mentir les pronostics. En effet, après la démonstration de force de Mercedes à l’occasion de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique, peu d’observateurs donnaient une chance d’arracher la pole position au Néerlandais. Le meilleur temps signé par Lewis Hamilton autant lors de la Q1 que de la Q2 ont accrédité cette thèse… qui a fini par être balayée d’un revers de la main. Dès la première des deux tentatives, le pilote Red Bull Racing s’est installé aux avant-postes devant George Russell et Sergio Pérez. Lewis Hamilton, de son côté, a vu son temps être effacé après avoir coupé le deuxième virage. De quoi donner encore plus d’envie au septuple champion du monde de saisir l’opportunité qui se présentait à lui. Toutefois, Max Verstappen en avait encore sous le pied.Retranchant encore quasiment deux dixièmes de seconde à son temps précédent, Max Verstappen a établi la référence en 1’17’’775 et tout le monde s’est cassé les dents dessus. George Russell a échoué à 304 millièmes de seconde puis a vu son coéquipier lui concéder cinq millièmes supplémentaires pour s’installer au troisième rang. Devant un public absolument acquis à sa cause, Sergio Pérez a tout donné mais, à 353 millièmes de son coéquipier, doit se contenter de la quatrième place devant la Ferrari de Carlos Sainz Jr. Au volant d’une monoplace très rétive autant dans les virages lents que dans les courbes rapides, l’Espagnol a limité les dégâts mais échoue à cinq dixièmes. Il occupera la troisième ligne avec… Valtteri Bottas. Grâce à une Alfa Romeo retrouvée, le Finlandais a fait des merveilles, devançant même un Charles Leclerc aux abonnés absents. Le Top 10 de cette séance est complété par Lando Norris, qui donne un avantage à McLaren face à Alpine dans la lutte pour la quatrième place au classement constructeurs.En effet, Lando Norris a pris le meilleur sur Fernando Alonso et Esteban Ocon. Le duo de l’écurie Alpine a fermé la marche en Q3 et ont été les seuls points à plus d’une seconde du meilleur temps de Max Verstappen. L’Espagnol et le Français seront même dans un « sandwich McLaren » puisque Daniel Ricciardo les suit après avoir été le premier éliminé dans une Q2 intense. Pour Pierre Gasly, un nouveau week-end compliqué s’annonce. En manque d’adhérence au volant de son AlphaTauri, le futur coéquipier d’Esteban Ocon chez Alpine n’a pas été en mesure de faire mieux que le 14eme temps en Q2, lui imposant un départ au cœur du peloton. Un fond de grille où l’ordre va régner puisque derrière les deux AlphaTauri, on retrouve les deux Haas puis les deux Aston Martin et enfin la dernière ligne sera 100% Williams. A l’avant, Max Verstappen sait qu’une tâche ardue peut l’attendre car, avec près de 900 mètres entre la ligne de départ et le premier virage, cette pole position pourrait se révéler être un cadeau empoisonné pour le début de course.George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’304Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’309Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’353Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’576Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’626Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’780Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’946Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’164Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’235