F1 - GP du Mexique : Les réactions après les qualifications

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) : 1er des qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) : 2eme des qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull) : 3eme des qualifications

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) : 9eme des qualifications

« Je suis très heureux, j'ai réussi un tour incroyable. C'est un de mes meilleurs tours en qualifications. Nous allons maintenant partir avec nos deux Mercedes devant. C'est important car c'est une très longue ligne droite qui nous attend avant le premier virage. Nous allons essayer de garder nos positions avec Lewis pour pouvoir virer 1 et 2. »« C'est important d'avoir une première ligne avec nos deux Mercedes. Bien sûr que j'aurais préféré être en pole, mais Valtteri a fait un super job. Et ça fait quelques courses qu'il enchaîne ce type de performances. Je ne sais pas comment on se retrouve devant pour la course de dimanche, mais peu importe. On s'est rendu compte qu'on avait du rythme en qualifications, et je l'accepte avec plaisir. Demain, il va falloir mettre une stratégie en place pour profiter de notre avantage. »« On a perdu de l'équilibre avec la voiture au fil de la qualification. Et puis dans mon dernier tour, j'ai vu deux gars qui étaient sortis de la piste et ça a ruiné ma tentative. Je ne sais pas si j'aurais fait la pole, mais j'étais bien. Pas excellent, mais je pouvais améliorer mon chrono. Je ne crois pas que les soucis qu'on a eus avec l'aileron arrière aux essais libres et ensuite, expliquent le résultat en qualification. On a pu le réparer. Et tout était normal en qualif'. Je n'ai pas vraiment d'explication à donner. Cette qualification n'a pas tourné dans notre sens, c'est tout. »« Je n'ai pas foutu les Red Bull en l'air. C'est juste une erreur de leur part. Je ne sais pas pour Max ? Est-ce que j'ai retardé Max aussi ? Je suis allé à l'extérieur (de la piste) et je ne pouvais rien faire de plus que ça. Je veux dire, je ne sais pas, où aurais-je dû aller ? J'avais un compte à rebours, mais j'étais dans le secteur 2. Je ne sais pas. Si c'était à refaire, je referais la même chose. je ne sais pas ce que j'aurais dû faire. Vous pensez que j'ai fait quelque chose de mal ? Je ne sais pas. Je vais discuter avec Red Bull, mais je ne crois pas avoir fait quelque chose de mal. »