F1 - GP du Mexique (EL2) : Belle frayeur pour Leclerc, Russell signe le meilleur temps

Russell s'illustre devant Tsunoda et Ocon

Vendredi bien compliqué pour Charles Leclerc à Mexico. Après avoir déjà connu des soucis lors des essais libres 1,Un début de Grand Prix du Mexique à oublier pour lui, en espérant que sa monoplace F1-75 ne soit pas trop endommagée. Si le train arrière et l'aileron arrière ont été touchés, le moteur et/ou la boite de vitesse pourraient également avoir subi des dommages sur cette sortie de piste. « Ce n’était pas le meilleur des vendredis, car nous n’avons pas bouclé un grand nombre de tours. (...) En essais libres 2, nous avons fait quelques tours. Quand nous avons commencé les longs runs, j’ai fait un tête-à-queue qui a mis fin à ma session. Je ne m’attends pas à ce que cela affecte le reste du week-end de quelque manière que ce soit et», a par la suite reconnu Leclerc.et que les chronos n'ont donc aucun intérêt pour les écuries en vue de la course ce dimanche. Suite à cela, la séance a été mise en pause pendant plus de 20 minutes. Après Carlos Sainz Jr (Ferrari) lors des EL1, c'est George Russell (Mercedes) qui a signé le meilleur temps des EL2, en 1'19"970., preuve que cette séance avait un intérêt assez limité, car disputée avec des pneus prévus pour la saison prochaine. Ce samedi, les essais libres 3 (à partir de 19h) devraient permettre d'y voir plus clair avant les qualifications.