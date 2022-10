F1 - GP du Japon : Les réactions des pilotes après la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull) - Vainqueur



« Je suis très heureux qu’on ait pu courir au final, offrir du spectacle aux fans. On a pu faire un certain nombre de tours, la voiture était vraiment bien. Ne pas courir ici, ça aurait été terrible. C’est très particulier d’être champion ici, je voudrais remercier tous les fans. C’est fou, c’est un mélange d’émotions. Quelle année nous avons vécue jusqu’ici ! C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer après ce qu’il s’est passé l’année dernière. Je remercie infiniment tous ceux qui ont permis d’avoir une aussi bonne voiture cette année. Ils ont travaillé sans relâche, que ce soit ceux qui sont ici ou à l’usine. La première fois où on est champion, il y a toujours plus d’émotions, mais la deuxième est un peu plus belle, avec la manière, les victoires, les doublés. Maintenant, on veut se concentrer sur le titre constructeurs. »

Sergio Perez (MEX/Red Bull) – Deuxième



« On s’est battu très fort. J’ai essayé un dépassement à la fin sur Charles. Il a bloqué, il est sorti de la piste. Je voulais passer par l’extérieur. C’était correct, et la pénalité est également correcte, selon moi. C’est un grand résultat pour tous les fans japonais, qui ont été incroyables. C’est une grande journée pour notre équipe. Il faut garder ce rythme jusqu’à la fin de la saison. »

Charles Leclerc (MNO/Ferrari) - Troisième



« Les pneus étaient difficiles à tenir, j’ai commencé à les détruire après deux ou trois tours. J’ai souffert. On était rapide au début, mais après ça s’est compliqué, surtout au niveau des pneus avant. Il faut qu’on améliore ça. Toutes mes félicitations à Max pour son deuxième titre mondial. On continuera de tout donner jusqu’à la fin, c’est frustrant aujourd’hui. Le rythme n’était pas là, mais c’est comme ça. Le titre de Max cette année n’était qu’une question de temps. Maintenant, il faut qu’on utilise les dernières courses pour nous améliorer et plus les challenger la saison prochaine. (sur le camion en piste sous drapeau rouge). C’est inacceptable, on ne devrait pas voir ça. La visibilité était nulle, on sait ce qu’il s’est passé en 2014. Les pilotes ne veulent pas voir ça. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - Quatrième



« C’était bien, c’était une très bonne course, un très bon week-end. On a su garder les Mercedes derrière, mais si je pense que c’était une course sprint et qu’on n’aurait pas pu le faire sur la totalité de la course. Je suis super content du résultat, on a marqué pas mal de points aujourd’hui, c’est parfait. On ne voyait rien, même pendant le tour de formation, le premier tour était très dangereux donc c’était une bonne décision d’arrêter. Après, c’était mieux pour rouler, donc je pense que la FIA a pris la bonne décision pour rouler, même si ça a été long. Grand bravo à Max, il a été au top cette année, il a été vraiment rapide. Il le mérité vraiment. »



