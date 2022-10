F1 - GP du Japon : Les réactions des pilotes à l'issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 5eme

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 6eme

Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 7eme

George Russell (GBR/Mercedes) - 8eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 17eme

« C’était assez incroyable de piloter à nouveau ici, surtout en qualifications quand vous êtes à faible consommation de carburant – ces voitures prennent vraiment vie dans le premier secteur. Bien sûr, je suis très heureux d’être en pole, mais aussi en général super heureux d’être de retour ici. Ce sera intéressant de voir ce qui se passera avec la météo le jour de la course. Certains disent que ce sera sec, d’autres qu'il va pleuvoir à un moment donné pendant la course. Je suis assez confiant, nous avons une bonne voiture, donc je suis excité pour demain. »« C’est un circuit très délicat ici, car chaque fois que vous êtes rapide dans le premier secteur, vous perdez dans le dernier secteur. J’ai essayé de trouver cet équilibre dans le dernier tour, mais j’ai perdu un peu les pneus dans le dernier secteur et j’ai perdu un peu de temps. Il y a une quantité très limitée de données qui entrent, donc c’est toujours un défi, mais le feeling était bon dans la voiture. Attendons de voir ce qui se passe avec les conditions. Il semble qu’il va y avoir un peu de pluie quelque part dans la course, donc ça devrait être amusant. »« C’était un bon tour, propre jusqu’à la dernière chicane, mais là, j’ai probablement trop cuit le pneu et cela m’a coûté pas mal de temps au tour. Avec un demi-dixième de plus, nous aurions pu y arriver, mais oui... J’en ai un peu marre d’être à un demi-dixième de la pole ! Je pense que cela fait quelques qualifs maintenant consécutivement depuis Zandvoort, également avant les vacances d’été, où nous sommes tous les trois très serrés l’un avec l’autre, mais d’une manière ou d’une autre, cela a tendance à tomber entre les mains de Max ou Charles au lieu des miennes. J’espère que vers la fin de la saison, je finirai par en obtenir un et le mettre de côté. »« Honnêtement, la voiture marchait super fort dès la Q1, et même tout le week-end on va dire. Sous la pluie on était aussi rapide donc s'il y a un petit peu de pluie demain (dimanche) on devrait être dans le match aussi. Avec les évolutions qu'on avait amenées à Singapour, on a pu vraiment montrer leur performance ici. C'était pas un tour parfait en plus, j'aurais pu descendre sous les 1'30. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir fort dans les points comme ça et avoir une bonne position de départ. Il y aura sûrement de la pluie. Pour l'instant on voit que ça peut être au départ ou juste après, pendant la course. Le problème c'est l'intensité, on attend des grosses intensités, un peu comme on a vu vendredi. Donc à voir comment ça se passera demain. »« La voiture se sentait vraiment bien aujourd’hui, j’étais vraiment content de l’équilibre et avec les réglages que nous avions, c’était juste lent dans les lignes droites. Nous avons eu une voiture très traînante toute l’année. J’appuie sur la pédale aussi fort que possible, mais nous ne pouvons pas aller plus vite. Nous perdons au moins six dixièmes ou quelque chose comme ça dans les lignes droites par rapport aux autres gars, mais dans les virages, dans les tours, c’était toujours un tour amusant à piloter. »« Oui, ça faisait du bien. Je pense que la course sur sol mouillé était un peu plus compétitive que sur le sec, mais aussi dans des conditions sèches, nous nous sommes sentis bien. Et demain, voyons si nous avons des conditions mitigées, ce serait idéal. Je pense que nous sommes prêts à faire face à toutes les conditions. »« La voiture se sentait bien en toute honnêteté. Pas parfait mais pas aussi loin. Nous perdons énormément de temps au tour dans les lignes droites par rapport à nos rivaux. Cela a été un peu le cas toute la saison, mais je pense que c’est le premier circuit qui a une longue ligne droite où vous avez également un appui aérodynamique élevé. Normalement, quand vous regardez les circuits avec les longues lignes droites – Spa, Monza, même Silverstone – où vous avez un faible appui aérodynamique et les circuits à fort appui aérodynamique – Monaco, Budapest, Zandvoort, Singapour – ils ont des lignes droites courtes. Vous ne voyez pas vraiment ce déficit dans la vitesse en ligne droite, mais ici cette faiblesse a vraiment été exposée. »« On a glacé le disque (de frein) avant gauche et dans le dernier run il y avait zéro température. Donc dès que je tentais de freiner j'avais le pneu avant gauche qui n'arrêtait pas de bloquer. Du coup on ne fait pas le dernier run et c'est dommage parce qu'on passe à pas grand-chose. J'ai demandé dans le garage à ce qu'on attende car je sais qu'en partant dans le trafic dans les tours de sortie on ne peut pas freiner correctement et le fait de rouler au ralenti on ne peut pas chauffer les freins, mais on m'a fait sortir. Je ne sais pas si ça aurait évité le souci mais on prend un risque en faisant ça, et c'était pas l'idéal. »Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+