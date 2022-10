F1 - GP du Japon : Gasly s'est fait peur en croisant un camion sur la piste

Gasly : "J'aurais pu me tuer"

Huit ans après, les images sont encore dans toutes les têtes, et c'est un bien triste remake qui aurait pu se produire sous la pluie de Suzuka. En 2014, le pilote français Jules Bianchi avait violement percuté, lors du GP du Japon, un engin de levage qui venait dégager la monoplace d'Adrian Sutil. Victime d'un hématome au cerveau et plongé dans le coma, il était décédé en juillet 2015, à 25 ans. Ce dimanche, la pluie était encore au rendez-vous sur la piste japonaise, et c'est cette fois Pierre Gasly qui s'est fait très peur. Alors que le pilote AlphaTauri était rentré aux stands car un panneau de protection était coincé sur son aileron avant, après un début de course mouvementé, le drapeau rouge a ensuite été agité.Gasly roulait vite à ce moment-là, ce qui est interdit sous drapeau rouge, et ce qui lui vaudra d'être entendu par les commissaires à l'issue du Grand Prix.Cependant, le futur pilote Alpine est sorti très en colère de sa monoplace. "J'aurais pu me tuer. C'est inacceptable ! Comment c'est possible ? Je n'arrive pas à y croire", a-t-il notamment hurlé auprès de l'attachée de presse de son équipe. Pendant la longue pause avant le nouveau départ, certains pilotes, à l'instar de Lando Norris, ont fait part de leur peur de voir ce camion sur la piste à Suzuka : « Comment est-ce arrivé !? Nous avons perdu une vie dans cette situation il y a des années. Nous risquons nos vies, surtout dans des conditions comme celles-ci. Nous voulons faire la course. Mais cela… Inacceptable. » Le père de Jules Bianchi s'est également exprimé, via un SMS envoyé au commentateur de Canal+, affirmant qu'il était. Nul doute que Pierre Gasly sera sanctionné pour sa vitesse excessive, mais les commissaires du GP du Japon vont peut-être l'être également pour cette erreur heureusement sans conséquence mais qui aurait pu s'avérer dramatique.