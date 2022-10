F1 - GP du Japon (EL2) : Les Mercedes à l'aise sur piste humide

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁après avoir endommagé sa Haas lors de la première séance. Samedi, le soleil devrait faire son retour sur Suzuka pour la troisième séances d'essais libres (5h00 heure française) et la séance de qualifications (8h00).

Une fois n'est pas coutume, la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Japon a duré 90 minutes et non pas 60. Pirelli voulait en effet se servir de ces "EL2" à rallonge pour tester des prototypes de pneus en vue de la saison prochaine. Cela n'a finalement pas le cas en raison des conditions météo (les essais sont reportés au GP du Mexique) mais la séance a tout de même conservé cette durée. Et après une heure et demie et 23 tours effectués, c'est George Russell qui s'est montré le plus rapide sur la piste humide de Suzuka, où il avait beaucoup plu entre les deux séances de ce vendredi.Russell a devancé de 235 millièmes son coéquipiers Lewis Hamilton, alors que Max Verstappen, qui pourrait décrocher son deuxième titre de champion du monde ce dimanche, a fini assez loin du duo, à 851 millièmes de Russell.