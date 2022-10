F1 - GP du Japon (EL1) : Alonso meilleur temps, Schumacher se crashe

🏁 END OF FP1 🏁



Fernando tops our first session at Suzuka! 👊



TOP 10

Alonso

Sainz

Leclerc

Ocon

Magnussen

Verstappen

Schumacher

Norris

Bottas

Perez pic.twitter.com/34hlG41yIZ

Schumacher victime d'un aquaplanning

Pour la première fois depuis 2019, covid oblige, la Formule 1 est de retour à Suzuka, au Japon. Et la pluie devrait grandement venir perturber ce week-end, qui pourrait voir Max Verstappen décrocher un deuxième titre de champion du monde. La première séance d'essais libres s'est d'ailleurs déroulée sur une piste mouillée. Et même s'il n'a effectué que sept tours, c'est Fernando Alonso qui a signé le meilleur temps sur son Alpine, en 1'42"248, durant la deuxième partie de la séance, où les pilotes ont chaussé des pneus intermédiaires après avoir commencé en pneus pluie., et son futur-ex coéquipier Esteban Ocon de 774 millièmes. Le champion du monde Max Verstappen, qui n'a effectué que quatre tours (comme Perez et Russell), a fini sixième à un peu plus d'une seconde d'Alonso, tandis que Lewis Hamilton a fini 13eme et Pierre Gasly 16eme.Alors que la pluie a refait son apparition en fin de séance, plusieurs pilotes sont allés "jardiner", comme Charles Leclerc, Daniel Ricciardo ou Nicholas Latifi. Mais c'est surtout Mick Schumacher qui s'est fait une grosse frayeur alors que le drapeau à damier était agité, en allant encastrer sa Haas dans les barrières après un tête-à-queue en raison d'un aquaplanning., malgré les deux heures de battement entre les deux séances. Une deuxième séance qui durera 90 minutes et non pas 60. A la base, cette séance rallongée devait permettre de tester des prototypes de pneus Pirelli en vue de la saison prochaine. Cela ne sera finalement pas le cas en raison des conditions météo (les essais sont reportés au GP du Mexique) mais la séance conserve tout de même cette durée.