F1 - GP du Canada : Hamilton assure de sa présence

Il sera bel et bien de la partie. Ce lundi matin, le Britannique s'est emparé de son compte Instagram officiel pour donner de ses nouvelles. Il faut dire que, pas plus tard que ce dimanche, on avait laissé le pilote de l'écurie Mercedes en grande souffrance physique, avec de grosses douleurs au niveau de son dos, à cause du marsouinage à Bakou, au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Cela avait même notamment entraîné ses difficultés à se hisser hors de sa monoplace, à l'issue d'un Grand Prix remporté par le champion du monde en titre, à savoir le Néerlandais Max Verstappen, pensionnaire de l'écurie Red Bull. Le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, avait même remis en cause la présence de son protégé au Canada, prochain Grand Prix et qui fait son retour après deux ans d'absence en raison du Covid-19.

"J’ai eu de l’acupuncture..."

Toutefois, le pilote l'a assuré, à travers une story, il sera bien présent du côté du Canada, à l'occasion du prochain Grand Prix de Formule 1, qui se déroulera en fin de semaine. Par cette publication, le principal intéressé met ainsi fin à toutes éventuelles rumeurs sur une possible absence de sa part, en ces termes : "Bonjour le monde. Hier a été difficile et j’ai dormi un peu, mais je me suis senti positif aujourd’hui ! Mon dos est un peu douloureux et meurtri mais rien de grave heureusement. J’ai eu de l’acupuncture et de la physiothérapie avec Ang (ndlr : Angela Cullen, sa physio) et je suis en route vers mon équipe pour travailler avec eux sur une amélioration. Nous devons continuer à nous battre. C'est le moment idéal pour se serrer les coudes et nous le ferons. Je serai là ce week-end, je ne le manquerai pour rien au monde. Je souhaite à tout le monde une journée et une semaine incroyables."