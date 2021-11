F1 - GP du Brésil : Hamilton et Verstappen sanctionnés

BREAKING: Max Verstappen has been fined for infringing parc ferme regulations after qualifying on Friday#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sC2n1irwOn

— Formula 1 (@F1) November 13, 2021



BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN

— Formula 1 (@F1) November 13, 2021

La pole pour Verstappen !

La rumeur s'est propagée, devenant persistante, jusqu'à se transformer en réalité. Ce samedi, le doute planant sur les cas de Max Verstappen (Red Bull) et de Lewis Hamilton (Mercedes) s'est éclairci. Ou plutôt il s'est assombri en ce qui les concerne. La première sanction est tombée ce samedi à un peu moins de trois heures du départ de la course sprint du Grand Prix du Brésil. Celle-ci, se disputant sur 100 kilomètres, départagera les pilotes et attribuera les places de chacun sur la grille de départ de la course de dimanche.car il a commis une erreur au terme de la Q3.Epinglé par plusieurs vidéos, le leader du championnat du monde a été aperçu près de la Mercedes de Lewis Hamilton dont il a touché l'aileron arrière. Une faute grave en régime de parc fermé instauré une fois les séances de qualification achevées.. Ils ont tenu compte qu'il n'avait pas endommagé la monoplace du Britannique et n'ont ainsi pas sanctionné sportivement le pilote Red Bull. Cette décision fera jurisprudence car jusqu'à présent, aucune infraction de ce type n'avait fait l'objet d'une enquête.En revanche, la FIA a fait preuve de moins de souplesse vis-à-vis du champion du monde en titre. Les commissaires ont constaté une ouverture trop importante du système DRS de la Mercedes (excédant 85 millimètres) qui venait de conclure les qualifications en tête. Cette faute technique de l'écurie allemande a causé un véritable casse-tête aux juges qui ont patienté jusqu'à 18h30 (heure française), soit deux heures avant le départ de la course sprint, pour se prononcer. Le verdict est sans appel. A cause de sa monoplace non conforme,Cette décision rebat les cartes et modifie dans son intégralité la grille de départ de l'épreuve de ce samedi. Max Verstappen, très critique déjà ce vendredi contre son rival et Mercedes, hérite de la pole position, deux places devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez. L'autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas, s'immisce entre le Batave et le Mexicain.Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) avance pour sa part au 6eme rang.