F1 - GP du Brésil (EL1) : Hamilton meilleur temps mais sanctionné pour un changement de moteur

Une pénalité qui ne tombe pas au meilleur des moments, c'est le moins que l'on puisse dire pour Lewis Hamilton ! Alors que le pilote britannique compte 19 points de retard sur son rival Max Verstappen à quatre Grands Prix de la fin de la saison, son écurie a annoncé ce vendredi au début de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil qu'elle avait dû changer l'un de ses éléments moteurs pour la cinquième fois de la saison, ce qui signifie que le champion du monde écopera d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ ce dimanche.

« Nous pensons que nous pouvons marquer plus de points en changeant de moteur au Brésil. Nous avons des dégradations sur le moteur qui, jusqu'à la fin de la saison, va continuer à diminuer en puissance et nous n'avons pas encore compris pourquoi, mais nous le voyons descendre. Sans entrer dans les détails, chaque moteur se dégrade et nous avons vu qu'au cours des dernières années sur 1 000 kilomètres, il y a une certaine quantité de kilowatts qui diminuent. Et le nôtre se dégrade juste beaucoup plus que dans la moyenne des dernières années, et cela augmente de week-end en week-end », a expliqué le patron de l’écurie Toto Wolff, qui verra donc Hamilton piloter avec un moteur neuf au Brésil, au Qatar, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi.

Gasly cinquième

Lewis Hamilton va donc tout tenter pour réussir sa qualification ce vendredi soir (sous la forme de Q1, Q2, Q3), puis la qualification sprint de samedi pour décrocher la pole et partir, au mieux, de la cinquième place sur la grille d'Interlagos. En attendant, il a bien débuté son week-end brésilien en signant le meilleur temps de la première séance d'essais libres, en 1'09"050, sous un ciel menaçant.Pierre Gasly, sur la lancée de sa quatrième place au Grand Prix du Mexique dimanche dernier, a hissé son AlphaTauri à la cinquième place de la feuille des temps, juste devant les Ferrari de Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc, et les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso.