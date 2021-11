F1 - GP du Brésil : Bottas chipe la pole à Verstappen

Une course incroyable d'Hamilton !

Débarrassé de Lewis Hamilton (Mercedes), sanctionné et relégué à la dernière place sur la grille de départ de la course sprint de ce samedi, Max Verstappen (Red Bull) avait le champ libre. En apparence seulement. Dès le départ de cette épreuve longue de 100 kilomètres faisant office de qualification pour le Grand Prix du Brésil de ce dimanche, le leader du championnat du monde est parti à la faute, perdant deux places.. Arborant sa monoplace de pneus tendres, un pari osé, le Finlandais a maintenu le cap bien qu'à l'approche de la fin de l'épreuve, il voyait son avance fondre comme neige au soleil."Nous savions que les pneus tendres nous seraient bénéfiques au départ et cela a fonctionné. Ensuite tout a été question de survivre jusqu'à la fin..." a analysé après la course Valtteri Bottas satisfait de ce joli coup stratégique. "Je pense que notre rythme était bon, mais parfois on ne peut juste pas passer. Nous essayerons encore demain" s'est pour sa part contenté de commenter Max Verstappen. Deuxième sur la ligne d'arrivée, le Batave ne sera en outre pas débarrassé de Lewis Hamilton dont la course fut tout simplement incroyable !. Soit quinze places de mieux que celle occupée sur la grille de départ ! Néanmoins, en raison d'une pénalité écopée ce vendredi pour son changement de moteur, il sera rétrogradé de cinq positions ce dimanche avant le départ et sera donc 10eme. En 2eme ligne ce dimanche on retrouvera Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull). Les Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Esteban Ocon (Alpine) démarreront le Grand Prix du Brésil respectivement aux 7eme et 8eme places.