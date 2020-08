F1 - GP du 70eme anniversaire : Verstappen s'impose devant les Mercedes

C’est désormais officiel, Mercedes ne remportera pas tous les Grands Prix de Formule 1 de cette saison 2020 si particulière. En effet, ce dimanche après-midi, le Néerlandais Max Verstappen, pensionnaire de l’écurie Red Bull, s’est imposé sur le Grand Prix du 70eme anniversaire, sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. La neuvième victoire de sa carrière. Le podium est complété par les deux Mercedes, celle du Britannique Lewis Hamilton, deuxième, et celle du Finlandais Valtteri Bottas, troisième. Les deux pilotes terminent toutefois à bonne distance du vainqueur du jour, puisqu’en effet, à l’arrivée, Hamilton concède pas moins de onze secondes à Verstappen. De son côté, Bottas, pourtant parti en pole position, enregistrait un retard de 19 secondes, au final. Pourtant, avant le départ, personne n’aurait pu réellement parier sur une victoire autre que celle d’une Flèche d’argent, d’ailleurs régulièrement en démonstration depuis le début de cet exercice. De son côté, le Néerlandais avait pris le pari de s’élancer d’entrée avec des gommes dures.



Un pari finalement gagnant, donc. Le Monégasque Charles Leclerc, sur sa Ferrari, s’est très bien battu pour accrocher la quatrième place finale alors qu’il n’était pourtant parti que huitième, avec sa stratégie à un seul petit arrêt, et confirme ainsi également son excellent début de saison. Enfin, le Top 5 est complété par l’autre pilote Red Bull, à savoir le Thaïlandais Alexander Albon, à 40 secondes de son coéquipier. Derrière, les Racing Point ont dû se contenter des miettes, avec la sixième place de Lance Stroll et la septième de Nico Hülkenberg. Du côté des Français, Esteban Ocon (Renault) termine dans les points, avec une huitième place finale. De son côté, Pierre Gasly (AlphaTauri) est onzième, tandis que Romain Grosjean (Haas) finit 16eme. Enfin, ce fut un nouveau Grand Prix plus que compliqué pour Sebastian Vettel. Après un tête-à-queue dès le premier tour, l’Allemand, sur sa Ferrari, ne termine finalement que douzième. La saison 2020 de Formule 1 se poursuit dès le week-end prochain, sur le circuit de Catalunya en Espagne.