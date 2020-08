F1 - GP du 70eme anniversaire : Hamilton plus rapide que Bottas lors des EL3

Quand Vettel s'élance depuis la... onzième place sur la grille

C'était couru d'avance. Depuis le coup d'envoi de ce deuxième week-end de suite à Silverstone, cette fois dans le cadre du Grand Prix du 70eme anniversaire de la F1, les Mercedes avaient laissé une nouvelle fois tout le monde dans leurs rétroviseurs lors des essais libres. La troisième et dernière séance, ce samedi midi à deux heures des qualifications, promettait donc de nouveau une domination des Flèches d'Argent. Restait juste à savoir qui de Lewis Hamilton, comme lors des EL2, ou de Valterri Bottas, qui avait devancé son coéquipier britannique lors des EL1, damerait le pion à l'autre sur cette dernière répétition avant la séance qualificative de samedi après-midi. Sans réelle surprise,. Le sextuple champion du monde signe un meilleur temps que le Finlandais pour seize dixièmes (163 millièmes).venu confirmer qu'il serait encore compliqué de freiner l'écurie britannique chère également à Carlos Sainz (10eme de la séance) avant la Q3. Le coéquipier d'Hamilton, qui disposait d'un train de pneus supplémentaires, a été l'un des seuls à terminer en gomme jaune samedi midi.Belle performance également dans un contexte plutôt hostile des deux Racing Point du revenant Nico Hülkenberg (4eme) et de l'espoir Lance Stroll (5eme), en gomme rouge pour eux. Charles Leclerc suit, en 6eme place, juste devant les deux Red Bull et Esteban Ocon. Décidément habitué au Top 10, le jeune pilote français de l'écurie Renault a encore prouvé que les conseils que lui livre Alain Prost au quotidien portent leurs fruits.Sebastian Vettel (Ferrari) doit encore se contenter d'un temps très moyen (1'27”811, 13eme place) quant à lui. Le quadruple champion du monde allemand, qui a terminé ces EL3 avec un pneu avant gauche fortement endommagé, a donné ensuite l'impression d'être déjà résigné et de s'attendre presque à ne pas aller plus loin que la Q2 lors des qualifications. Ainsi, Vettel, qui a pourtant l'habitude de se jauger trois fois, s'est contenté uniquement d'une procédure de départ. Et ce loin des feux depuis la... onzième position. Un signe du nouveau manque d'ambitions de l'Allemand ? Réponse lors des qualifications.