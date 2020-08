F1 - GP du 70eme anniversaire : Bottas plus rapide qu'Hamilton

Belle performance des Français

Les Mercedes donnent déjà le ton à Silverstone, pour le retour des pilotes sur le circuit mythique, une semaine après la victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. En gomme rouge, chaussé des nouveaux pneus fournis par Pirelli (des pneus encore plus tendre que le week-end dernier), comme tous ses concurrents ce vendredi midi sous la violente chaleur britannique,Avec un meilleur tour bouclé en 1'26”166 lors de cette première séance d'essais libres du GP du 70eme anniversaire de la F1,Et ce malgré un pneu avant très marqué au moment de regagner les stands. Beaucoup plus rapide lui aussi,, mais devant Max Verstappen (Red Bull), habitué à terminer dans le rétroviseur des intouchables Flèches d'Argent. Le jeune Néerlandais se classe troisième, à sept dixièmes de Bottas, etL'ancien titulaire chez Renault, comme le week-end dernier, a été convié en dernière minute, Sergio Pérez étant toujours positif au Covid-19.Derrière, les deux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel signent respectivement les 5eme et 7eme chronos de la séance, avec le seul Alexander Albon (Red Bull, 6eme) pour s'intercaler entre les deux hommes. Mais si le Monégasque termine à moins de neuf dixièmes, le quadruple champion du monde allemand, lui, accuse déjà 1”3 de retard sur Bottas.(Alpha Taury, 11eme) et trois rangs devant Romain Grosjean (Haas, 13eme), auteur d'une très belle performance lui aussi. Le natif de Genève devance notamment Carlos Sainz (McLaren, 14eme) et les deux Williams de George Russell (15eme) et Nicholas Latifi (16eme). Moins en verve que son coéquipier, Kevin Magnussen (Haas) ferme la marche, à plus de trois secondes de Bottas.