F1 – GP d’Italie : Hamilton pénalisé à Monza

Une saison historique pour Hamilton ?

Toujours à la recherche d’une victoire cette année en Formule 1, Lewis Hamilton partira avec un handicap ce dimanche à Monza lors du Grand Prix d’Italie. Le pilote Mercedes sera en effet placé loin sur la grille de départ, quelle que soit sa performance samedi lors de la séance de qualifications. La raison ? Le pilote britannique est contraint de changer des éléments de son moteur pour la quatrième fois cette saison, ce qui lui vaut donc une pénalité.Selon Mercedes, le moteur de la monoplace de Lewis Hamilton avait été endommagé lors de sa collision avec Fernando Alonso lors du Grand Prix de Belgique il y a dix jours, et l’équipe travaille toujours pour récupérer des pièces de ce moteur.Depuis qu'il a débuté en Formule en 2007, le septuple champion du monde a toujours gagné au moins un Grand Prix chaque saison. L'année 2022 pourrait donc s'avérer historique pour lui, alors qu'il reste encore sept courses à disputer. Le pilote britannique est parvenu à monter à six reprises sur le podium cette saison (deuxième en France et en Hongrie, troisième à Bahreïn, au Canada, en Grande-Bretagne et en Autriche), mais jamais à l'emporter. Dimanche dernier aux Pays-Bas, il a rêvé de la victoire lorsqu'il a pris la tête au moment de l'intervention de la voiture de sécurité, mais il s'est fait doubler dès la relance par Max Verstappen. « Je suis un combattant. On n'a plus gagné depuis si longtemps, j'en avais vraiment envie aujourd'hui. Je suis tellement fier de nous. Nos arrêts aux stands ont été incroyables. Notre voiture était vraiment performante ce week-end. La stratégie a fonctionné jusqu'au dernier moment.», avait-il réagi après la course. Vainqueur à cinq reprises à Monza (co-recordman de victoires avec Michaël Schumacher), Lewis Hamilton ne fera cette fois-ci pas partie des favoris...