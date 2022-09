F1 - GP d'Italie (EL2 ) : Sainz Jr succède à Leclerc, de nombreuses pénalités vont tomber

Pluie de pénalités sur la grille

Les Ferrari sont en forme à Monza ! Alors que Charles Leclerc avait remporté la première séance d'essais libres vendredi matin, son coéquipier Carlos Sainz Jr lui a succédé dans l'après-midi, en signant l'un de ses 24 tours en 1'21"664 sur ses pneus softs, soit plus de huit dixièmes de mieux que le Monégasque lors de la première séance. A, juste après que la séance a été interrompue pendant sept minutes, car Mick Schumacher était tombé en panne sur la droite de la piste, une position dangereuse. Le champion du monde Max Verstappen a terminé deuxième à 143 millièmes de Sainz Jr, et Charles Leclerc troisième à 193 millièmes. La concurrence, en pneus softs également, a terminé bien plus loin : Lando Norris quatrième à 674 millièmes, George Russell 5eme à 722 millièmes. Côté français, Esteban Ocon a pris la huitième place, à un peu plus d'une seconde, alors que Pierre Gasly, qui avait encore 39°c de fièvre jeudi, n'a pu faire mieux que 14eme, à près d'une seconde et demie.Les pilotes ont rendez-vous samedi à 13h00 pour la troisième séance d'essais libres, avant les qualifications à 16h00.pour avoir changé des éléments de leur moteur ou de leur boîte de vitesse : 25 places pour Lewis Hamilton, cinq places pour Max Verstappen, dix places pour Sergio Perez, 25 places pour Carlos Sainz, quinze places pour Valtteri Bottas et dix places pour Yuki Tsunoda ! Une bonne nouvelle pour Charles Leclerc ?