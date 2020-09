F1 - GP d'Italie - EL2 : Hamilton devant Bottas et Norris

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁

Mercedes lead the way, with Norris and Gasly next in line 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eOd4e6zbJW



— Formula 1 (@F1) September 4, 2020

Les Ferrari à la faute

On prend les mêmes et on recommence ! Comme lors de la première séance, les Mercedes ont signé les deux meilleurs temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, à Monza, mais cette fois, c'est Lewis Hamilton qui a fini devant Valtteri Bottas. En effectuant l'un de ses 32 tours en 1'20"192, le champion du monde a été une demi-seconde plus rapide que son coéquipier finlandais dans la matinée. Il l'a devancé de 262 millièmes. Sur sa McLaren, Lando Norris monte sur le podium de cette deuxième séance, qui s'est déroulée sous un chaud soleil., même s'il a connu un problème à l'arrière de sa voiture en fin de séance.Du côté des Ferrari, cette séance a une nouvelle fois déçu. Sebastian Vettel est parti en tête-à-queue à Lesmo et a terminé douzième alors que Charles Leclerc, quelques minutes plus tard, est allé "jardiner".Enfin, si Gasly a réussi une belle séance, les deux autres Français ont été un peu plus en retrait : Esteban Ocon (Renault) a fini onzième et Romain Grosjean dix-huitième. La dernière séance d'essais libres se déroulera samedi midi, trois heures avant la séance de qualifications.