F1 - GP d'Italie (EL1) : Hamilton le plus rapide avant les qualifications

Ocon et Leclerc loin au classement

Troisième Grand Prix en trois semaines pour le paddock, et après les victoires de Max Verstappen en Belgique (dans les circonstances que l'ont sait...) et aux Pays-Bas, Lewis Hamilton espère bien reprendre la main du côté de Monza en Italie. Ce vendredi après-midi était marqué par la première séance d'essais libres, qui sera suivie à 18h00 par la séance de qualifications qui déterminera la grille de départ de la qualification sprint de samedi, qui déterminera, quant à elle, la grille de départ du Grand Prix, comme cela avait le cas à Silverstone en juillet.Son rival Max Verstappen a roulé six tours de moins, sur cette piste à 40°c (27°c dans l'air), et a fini deuxième à 452 millièmes du Britannique, avec des pneus soft.On retrouve en troisième position le futur-ex pilote Mercedes Valterri Bottas, à 525 millièmes de son coéquipier, avec des pneus médiums également. Lance Stroll, sur une Aston Martin rendant hommage à James Bond, suit au classement, devant Pierre Gasly (AlphaTauri), le tenant du titre, qui rêve de réitérer son exploit de 2020. Fernando Alonso, huitième, a terminé meilleur pilote Alpine, Esteban Ocon ne pouvant faire mieux que 15eme (le Français a notamment été gêné par Hamilton lors de l'un de ses tours rapides)Charles Leclerc, sur sa Ferrari, n'a pris que la onzième place, lui qui s'était imposé à Monza il y a deux ans. Place désormais à un peu de repos avant la séance de qualifications du vendredi !