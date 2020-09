F1 - GP d'Italie : Bottas, meilleur temps des EL3

Les Ferrari encore à la traîne

A l'aube de qualifications que Lewis Hamilton annoncent avant l'heure comme un « cauchemar » (« Je pense que ce sera un cauchemar au dernier virage, avec tout le monde qui essaie d’obtenir un écart – ce sera certainement un travail difficile », estimait vendredi le Britannique), son coéquipier, huitième manche de la saison de ce Championnat du Monde écourté en raison du contexte sanitaire. Bottas a tourné en 1'20”089 dans son meilleure tour de cette, la veille (les treize premiers pilotes ont terminé dans la même seconde)., tandis que l'autre McLaren, conduite par Lando Norris termine, elle à un peu plus de trois dixièmes au même titre que la Renault de Daniel Ricciardo. Toutefois, si l'Australien a signé le quatrième chrono de ces EL3, juste devant un Lewis Hamilton ayant visiblement choisi d'en garder sous le pied précisément dans l'optique de la séance qualificative de 15h00 et qui n'est pas passé loin de l'accident, il a étéavant la clôture de cet ultime galop d'essai.Tout sauf une bonne nouvelle pour l'Australien à deux heures du coup d'envoi de la Q1 des qualifications. Derrière Hamilton, on retrouve les deux Red Bull de Max Verstappen et Alex Albon puis les Racing Point de Lance Stroll et Sergio Perez, avecUne fois de plus, Charles Leclerc (Ferrari), héros de l'année dernière sur ce même circuit ultrarapide de Monza, doit se contenter de frapper aux portes du Top 10 (le Monégasque est 11eme), talonné de très près par Pierre Gasly et son coéquipier chez AlphaTauri Daniil Kvyat.Enfin, alors que ce week-end verra la famille Williams tourner définitivement la page en dépit du souhait des nouveaux propriétaires de l'écurie de conserver Claire Williams aux commandes, George Russell (18eme) et Nicholas Latifi (19eme) ferment pratiquement la marche. Une performance similaire lors des qualifications et les deux hommes ne verraient même pas la Q2.