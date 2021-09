F1 - GP d'Italie : Bottas en pole de la qualification sprint samedi !

Les Alpine en retrait

Il partira dernier du Grand Prix d'Italie à Monza dimanche, en raison du changement de plusieurs éléments de son moteur pour la quatrième fois cette saison, mais cela n'empêche par Valtteri Bottas de tout donner ! Le pilote finlandais a remporté la séance de qualifications de ce vendredi, qui consistait en une Q1, une Q2 et une Q3, mais qui ne définira pas la grille de départ de la course, mais la grille de départ de la qualification sprint de samedi, qui consistera en une heure de course (18 tours) pour déterminer la grille de départ définitive et qui attribuera des points aux trois premiers.Sans surprise, les Flèches d'Argent semblent plus rapides que l'écurie autrichienne sur le circuit de Monza, et Sergio Perez, le coéquipier de Verstappen, n'a d'ailleurs terminé que neuvième.Derrière le trio de tête, on retrouve les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, puis l'AlphaTauri du tenant du titre, Pierre Gasly, et les deux Ferrari de Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc, le vainqueur de 2019. Les Aston Martin et les Alpine ne sont en revanche pas parvenues à franchir la Q2. Aucune véritable surprise n'est à signaler lors de cette séance, chaque écurie et chaque pilote terminant à peu près à sa place., ou le trafic en Q1 qui aurait également pu causer des dommages. Peut-être un point de règlement à revoir avant le troisième Grand Prix (dans un pays qui reste à définir) où aura lieu une séance de qualifications le vendredi...