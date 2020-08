F1 - GP d'Espagne (EL3) : Hamilton meilleur temps, Ocon se crashe

Drapeau Rouge 🟥



Esteban Ocon sort de la piste après une manoeuvre étrange de Kevin Magnussen et de ses freins 👀#SpanishGP



▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/8CZE70vdAE

— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 15, 2020



CLASSIFICATION: FP3

Session ends under a red flag after Ocon's collision with the wall 💥



Hamilton edges out Bottas to top the pile ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/yjBqmf0CCo



— Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Les Mercedes loin devant

La troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne s'est terminée plus rapidement que prévu sur le circuit de Barcelone ! Quelques minutes avant la fin, Esteban Ocon (Renault) a heurté le muret, ce qui a entraîné un drapeau rouge, et la séance n'a pas pu reprendre., et il n'a pas eu d'autres solutions que de donner un brusque coup de volant vers la droite, ce qui l'a conduit à heurter le muret. Si Ocon en est sorti indemne, sa monoplace est en revanche bien abîmée, et les mécaniciens de Renault auront moins de deux heures pour la réparer avant la séance de qualifications.Pour le reste, cette séance, qui s'est déroulée sous une grande chaleur (29°c dans l'air, 42°c sur la piste) a vu Lewis Hamilton signer une nouvelle fois le meilleur temps, en effectuant l'un de ses 12 tours en 1'17"22. Le champion du monde a devancé son coéquipier Valtteri Bottas de 151 millièmes, alors que la concurrence a fini loin derrière.Du côté de Ferrari, Charles Leclerc a terminé sixième (devant le premier Français, Pierre Gasly), et Sebastian Vettel douzième. Cinquième de la deuxième séance vendredi, Romain Grosjean n'a pas confirmé au volant de sa Haas : il termine treizième, à une seconde et demie de Hamilton. La séance de qualifications débutera à 15h00.