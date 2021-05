F1 - GP d'Espagne (EL2) : Mercedes devant, Red Bull à la peine

Les Red Bull en souffrance

Mercedes toujours dominateur à Barcelone ! Alors que Valtteri Bottas avait remporté la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne vendredi matin, son coéquipier Lewis Hamilton lui a répondu dans l'après-midi, en terminant à son tour en haut de la feuille des temps. Sur une piste à 41°c (21°c dans l'air), le champion du monde est le pilote qui a le plus couru lors de cette deuxième séance (32 tours, comme Pierre Gasly),Il a devancé son coéquipier, qui a effectué un tour de moins, de 139 millièmes. Charles Leclerc, cinquième le matin sur sa Ferrari, a montré qu'il était en grande forme, avec cette fois une troisième place, à 165 millièmes de Hamilton. Les deux Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso suivent, devant les deux AlphaTauri de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda.Lors de cette séance où quatorze pilotes ont terminé dans la même seconde, Max Verstappen a déçu, en réussissant seulement le neuvième temps, à 615 millièmes de Hamilton. Le pilote néerlandais a légèrement cassé son aileron avant droit au moment de faire son dernier tour et n'est pas parvenu à améliorer son chrono. Il ne pouvait pas voir la casse depuis son baquet et a donc été prévenu par son ingénieur de rentrer tranquillement aux stands sans passer sur les vibreurs.Inquiétant avant la course de dimanche ? On en saura plus samedi lors de la séance de qualifications (à 15h00) et la dernière dernière séance d'essais libres (à midi). Les quatre dernières places sont occupées, comme souvent, par les Williams de George Russell et Nicholas Latifi et les Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin.