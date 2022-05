F1 - GP d'Espagne (EL2) : Leclerc devance les Mercedes

Bottas n'a fait que trois tours

Charles Leclerc est en pleine forme ! Le pilote Ferrari, leader du championnat du monde et vainqueur de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, à Barcelone, a également remporté la deuxième, quelques heures plus tard. Le Monégasque a signé l'un de ses vingt tours en 1'19"670, améliorant ainsi de 158 millièmes son chrono des essais libres 1. Et s'il avait devancé son coéquipier Carlos Sainz et le champion du monde Max Verstappen lors de la première séance,Sur une piste où les températures atteignait les 45°c, les changements effectués sur les Flèches d'Argent depuis le Grand Prix de Miami il y a quinze jours semblent avoir été bénéfiques. A voir si cela durera jusqu'à dimanche, toutefois...Carlos Sainz et Max Verstappen suivent au classement, pendant que l'Alpine de Fernando Alonso a fini à une belle sixième place. Son coéquipier Esteban Ocon termine neuvième,Valtteri Bottas, victime de problèmes mécaniques sur son Alfa Romeo, n'a quant à lui pu effectuer que trois tours. Séance à oublier également pour les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris, seulement quinzième et vingtième. Tout le monde va désormais se retrouver samedi à 13h00 pour la troisième séance d'essais libres, puis à 16h00 pour le début des qualifications. Charles Leclerc y visera une quatrième pole en six Grands Prix, et au vu de ses performances du vendredi, cela semble tout à fait envisageable pour le pilote Ferrari.