F1 - GP des Pays-Bas : Räikkönen testé positif, Kubica le remplace

Räikkönen devrait également manquer Monza !



BREAKING: Kimi Raikkonen will miss the Dutch Grand Prix after testing positive for Covid-19

Wishing you a speedy recovery Kimi, look forward to seeing you back on track soon!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/nSeZvUaHu5



— Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Drôle de semaine pour Kimi Räikkönen (Alfa Romeo). Quelques heures après avoir annoncé que cette saison serait sa dernière, le pilote finlandais de 41 ans est peut-être plus près de la fin qu'il ne le pensait encore jeudi en révélant qu'il raccrocherait définitivement à la fin de l'exercice en cours. Vendredi, en marge des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas,"La FIA, la Formule 1 et Alfa Romeo Racing Oorlen sont en mesure de confirmer aujourd'hui (samedi) que lors du test PCR sur site pour le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas 2021 de la FIA, Kimi Räikkönen a été testé positif au Covid-19. Conformément aux protocoles Covid-19, il ne participera plus à cet événement. Tous les contacts ont été notifiés. Les procédures établies par la FIA et la Formule 1 permettront d'éviter tout impact sur le Grand Prix des Pays-Bas", a officialisé samedi matin l'organisation dans un communiqué.Et, qui se déroule sur le circuit de Zandvoort, où la F1 n'avait plus mis les pieds depuis 1985. Après avoir annoncé que Räikkönen "ne présentait aucun symptôme, était de bonne humeur et était immédiatement entré en isolement dans son hôtel", lui souhaitant au passage "un prompt rétablissement", l'écurie Alfa Romeo a annoncé que le pilote polonais de 36 ans déjà apparu à trois reprises cette saison sur une première séance d'essais libres mais quiBien malheureux, le futur retraité et septième pilote de la grille cette saison à être testé positif au Covid-19, pourrait l'être plus encore, puisqu'le week-end prochain à Monza, où il avait remporté son unique titre mondial, il y a quatorze ans. Un gros coup dur en perspective pour celui à qui il ne reste plus que trois mois en compétition.