F1 - GP des Pays-Bas : Les réactions après la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull) - Vainqueur

« C'est un sentiment incroyable de gagner devant les fans, le roi regardait aussi avec la famille royale, donc c'est une journée incroyable. Je connais les fans, bien sûr, ils ont toujours de grandes attentes lorsque vous venez ici, ils veulent bien sûr que vous gagniez, mais ce n'est jamais aussi simple avant d'arriver ici. Vous avez déjà vu toute cette année, Mercedes et nous, nous avons été très proches l'un de l'autre. Au final, je suis très satisfait, hier déjà avec la pole mais aussi de gagner la course. Ce qui était crucial aujourd'hui, c'était d'abord le départ. Et puis tout au long de la course, je gérais juste cet écart (afin qu'ils) ne puissent pas nous faire l’undercut. Toute la course, c'était assez serré entre moi et Lewis. Il mettait vraiment la pression, il faisait de bons tours, mais heureusement c'était suffisant à la fin. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Deuxième

« J’ai tout donné aujourd’hui. J’ai attaqué le plus possible. J’ai passé des moments incroyables ici, merci à la foule, merci de nous avoir reçus ici. A chaque fois qu’il y avait du trafic, les voitures se sont écartées, mais c’est très difficile de se suivre ici. Le dernier tour a été l’un des meilleurs moments de la course pour moi, parce que c’était sur un seul tour, avec peu d’essence, des pneus frais. C’est maintenant une de mes pistes préférées, j’ai hâte de revenir. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - Quatrième

« C’est incroyable. Finir quatrième derrière les deux Mercedes et Max, je veux dire qu'on ne pouvait pas vraiment espérer mieux. Ce sont douze points importants pour nous et une très bonne course. J'ai vraiment apprécié les 72 tours sur ce circuit, c’était une belle bataille avec Charles. J'ai vraiment apprécié ça. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Cinquième

« Ce sont des bons points pour l’équipe. C’est ce qu’il fallait faire aujourd’hui car les McLaren ont eu un peu plus de difficultés ce week-end, et c’est dans ce genre de week-end qu’il faut qu’on soit dans les points avec les deux voitures. Il y avait une opportunité pour la quatrième place au départ, mais ça a été chaud et je n’ai pas réussi à passer Pierre. On était plus ou moins dans le même dixième à chaque tour. Cinquième, c’est le meilleur résultat qu’on pouvait faire. J’ai hâte d’être à Monza. Ce ne sera pas un week-end facile pour nous, même si ça fera du bien de voir autant de tifosi en rouge dans les tribunes. »



Propos recueillis au micro de la F1 et de Canal+