F1 - GP des Pays-Bas (EL2) : Les Ferrari succèdent aux Mercedes

🏁 END OF FP2 🏁

TOP 10

Leclerc

Sainz

Hamilton

Norris

Russell

Stroll

Alonso

Verstappen

Ocon

Ricciardo#DutchGP #F1



Tsunoda provoque un drapeau rouge

Le rouge succède au gris ! Lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, George Russell avait devancé son coéquipier de chez Mercedes Lewis Hamilton, ce sont les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr qui se sont mises en valeur dans l'après-midi sur le circuit de Zandvoort.r, et 110 millièmes de mieux que le meilleur temps de Russell quelques heures plus tôt. Les trois pilotes britanniques suivent au classement : Lewis Hamilton (72 millièmes derrière Leclerc), Lando Norris (à 103 millièmes du premier) et George Russell (à 310 millièmes du premier). Le champion du monde Max Verstapppen, en tête en début de séance, n'a pu faire mieux que huitième, à près de sept dixièmes du Monégasque, et n'aura donc pas brillé lors de ces deux premières séances.Côté français, Esteban Ocon a signé le neuvième temps et Pierre Gasly le 16eme. Son coéquipier Yuki Tsunoda avait quant à lui réussi le 11eme temps, avant d'aller immobiliser son AlphaTauri dans le bac à graviers (sans gravité), ce qui a contraint les commissaires à déployer le drapeau rouge à douze minutes de la fin, pour une durée de huit minutes.Les pilotes vont désormais se donner rendez-vous samedi midi pour la troisième séance d'essais libres, avant les qualifications à 15h00. Pour un nouveau duel Mercedes-Ferrari ou Red Bull pourra-t-elle se mêler à la lutte ?