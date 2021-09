F1 - GP des Pays-Bas (EL2) : Leclerc et Sainz Jr devancent Ocon, Gasly encore dans le top 10

Verstappen impuissant à domicile

Ferrari n'en demandait pas tant.Pour cela, les deux pilotes de l'écurie basée à Maranello ont notamment dû composer avec deux drapeaux rouges lors de cette deuxième séance du jour, l'un pour un problème au niveau du moteur de la monoplace de l'actuel leader du Championnat du monde de Formule 1, puis ensuite pour une sortie de piste de Nikita Mazepin (Haas).Ainsi, une semaine après le temps pluvieux en Belgique à Spa-Francorchamps, les deux Ferrari ont brillé sous le soleil présent sur les bords de la mer du Nord.Avec un temps de 1’10’’902, le Monégasque a donc terminé en tête devant son coéquipier espagnol à un peu plus de 15 centièmes. Derrière le duo de la Scuderia, on retrouve le Français Esteban Ocon (Alpine), qui pointe à 0’’172.En effet, malgré 28 tours à son actif, le Néerlandais a dû se contenter de la 5eme place (à 0’’362), n'ayant pas pu tester sa RB16B à pleine puissance. Pour sa part, Valtteri Bottas (Mercedes) a pris la 4eme position, alors que Fernando Alonso (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) sont respectivement 5eme et 6eme. Parmi les déceptions de cet après-midi, on pourra notamment noter la 12eme place de Sergio Perez (Red Bull), le 15eme temps de Daniel Ricciardo (McLaren), mais surtout