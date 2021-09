Ocon et Gasly dans le Top 10

Cinq jours après la mascarade de Spa qui avait vu Max Verstappen désigné vainqueur après... quatre tours de course,Le champion du monde en titre et actuel leader du Championnat du Monde a d'ailleurslors de cette première prise de temps qui a vu une nouvelle fois les pilotes passer davantage de temps à l'arrêt qu'autre chose. Une première séance marquée également par le, finalement avant-dernier. Sur ce circuit de Zandvoort d'une autre époque (il n'avait plus accueilli de F1 depuis 1985), les deux Ferrari de Carlos Sainz (3eme) et Charles Leclerc (4eme) ont, quant à elles, talonné les deux seuls pilotes à la lutte pour le titre, tandis que Valtteri Bottas (Mercedes), termine 5eme à deux dixièmes de son coéquipier.Derrière, à noter la très belle performance des deux Alpine de Fernando Alonso (6eme) et Esteban Ocon (7eme), premier Français de ces EL1, un rang derrière son coéquipier.Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo) qui a annoncé jeudi qu'il raccrocherait à la fin de la saison, signe le 13eme temps, juste devant la McLaren de Daniel Ricciardo, la Williams de George Russell et la Red Bull de Sergio Perez, auteur d'un 16eme temps très décevant. Une fois n'est pas coutume, les deux Haas de Mazepin (17eme) et Schumacher (18eme) ne ferment pas la marche. Et pour cause, puisque Vettel, rappelons-le, est tombé en panne, alors que Tsunoda, parti en tête à queue, n'a été crédité d'aucun temps.