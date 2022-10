F1 - GP des Etats-Unis : Sainz meilleur temps devant Verstappen et Hamilton

Carlos Sainz pied au plancher. Au volant de sa Ferrari, le pilote espagnol s'est montré le plus rapide lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis, 20eme manche d'un Championnat du monde qui compte 23 dates. Le coéquipier de Charles Leclerc a bouclé son meilleur tour en 1'36”857. Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) n'ont pas tourné beaucoup moins vite. Le désormais double champion du monde en titre et le septuple étoilé britannique qui avait vu son hégémonie stopper par son jeune rival néerlandais ont dû néanmoins se contenter des deuxième (à 0”224) et troisième (0”475) places de cette séance dont Lance Stroll (Aston Martin) a réalisé le quatrième temps, tandis que Sergio Perez, coéquipier de Verstappen chez Red Bull, est, lui, venu fermer le Top 5, plus haut dans le classement que les Français Pierre Gasly (AlphaTauri, 8eme) et Esteban Ocon (Alpine, 11eme). Mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas des cadors du paddock uniquement dont il était question vendredi soir à Austin mais des novices. Et ils étaient nombreux.

Pourchaire s'est montré

Cinq pilotes non-titulaires ont ainsi profité du feu vert exceptionnel de leurs écuries respectives pour prendre la température lors de ces EL1. Théo Pourchaire faisait partie de ces privilégiés. Et pour sa toute première séance officielle dans la catégorie reine, le jeune pilote français de 19 ans, lancé dans le grand bain par Alfa Romeo dont il sera le pilote de réserve la saison prochaine (il est actuellement deuxième du Championnat du monde de F2), a signé le 18eme temps, à 3”318 du chrono de Sainz. Robert Schwartzman (Ferrari), Alex Palou (McLaren), Logan Sergeant (Williams), autres bizuths en piste vendredi, se sont, eux, classés respectivement 16eme, 17eme et 19eme. Victime d'un souci d'embrayage qui a provoqué momentanément un drapeau rouge, Antonio Giovinazzi (Haas), qui remplaçait Kevin Magnussen, a fini dans le décor et dernier. La deuxième séance d'essais libres de ce GP des Etats-Unis n'aura rien d'habituel là non plus, dans la mesure où elle sera essentiellement axée sur un test des pneus Pirelli dans l'optique de la saison prochaine. Le tout à l'aveugle et sans pouvoir toucher aux réglages. Ca promet.