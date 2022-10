F1 - GP des Etats-Unis : Sainz Jr en pole devant Verstappen et Hamilton

October 23, 2022 08:10 Carlos Sainz Jr partira en pole position du Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche à Austin, devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Charles Leclerc et Sergio Perez, auteurs respectivement du deuxième et du quatrième temps des qualifications, s'élanceront de plus loin en raison de pénalités.