F1 - GP des Etats-Unis : Les réactions après les qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull) : Vainqueur des qualifications

« Je ne suis pas inquiet de ce qui se passera derrière moi. Je dois juste me concentrer sur moi-même. Je ne vois pas pourquoi nous devons toujours continuer à en parler (des accrochages avec Hamilton, ndlr). Ce n'est pas comme si nous étions les seuls à s’être touchés dans ce sport et ces choses arrivent, malheureusement... Mais nous sommes à nouveau en première ligne et tout le monde s'attend à une belle course et c'est ce que nous attendons aussi en tant que pilotes, et nous voulons vraiment faire une belle course. Montrer ce rythme en qualifications est positif pour la course mais je m'attends toujours à ce que ce soit un équilibre difficile à trouver. Il va faire très chaud, ça va être dur pour les pneus, beaucoup d'usure, ce qui rend ce Grand Prix naturellement plus intéressant. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) : Deuxième des qualifications

« J'ai tout donné aujourd'hui. C'était un peu difficile pendant les qualifications. Nous étions en P1, puis nous avons un peu reculé, et ces gars-là ont été incroyablement rapides pendant les qualifications, donc j'étais content de mon dernier tour. C'est un circuit incroyable, mais il est encore plus cahoteux et difficile à parcourir. Il y a plus de caractère avec ces bosses, alors j'espère qu'elles ne changeront pas trop. Bien sûr, il y a toujours des domaines que nous pouvons améliorer, mais je pense que c'était à peu près tout ce que nous avions et nous allons donc travailler aussi dur que possible demain. Il y a un bon positionnement demain et j'espère que ce sera une bonne course jusqu'au virage 1. »

Sergio Perez (MEX/Red Bull) : Troisième des qualifications

« J'avais l'impression que cela pourrait être ma journée. Malheureusement, je n'ai pas tout mis en place là où ça comptait. C'était assez tendu mais je pense que je savais que tout dépendait de combien j’allais pouvoir prendre dans le dernier tour. J'étais sur un assez bon tour. Je pense que dans le virage 1 lui-même, j'ai pu trouver quelques dixièmes. Je n'ai tout simplement pas pu le suivre complètement tout au long du tour et je n'ai pas pu sortir 100% de la voiture aujourd'hui. Je pense que Max a fait un travail fantastique, tout comme Lewis, donc nous avons terminé là où nous méritions d’être aujourd'hui, je pense. »

Charles Leclerc (MON/Ferrari) : Quatrième des qualifications

« Je suis très content de ce qu’on a fait aujourd'hui et depuis le début du le week-end, pour être honnête. Surtout aujourd'hui, parce que ça n'a pas été facile. Lors des essais libres 3, le premier run s'est très, très bien passé, puis dans le deuxième run, nous avons essayé quelque chose et j'ai complètement perdu confiance dans la voiture et j'avais beaucoup de mal avec l'arrière de la voiture. Donc, en Q1, nous avons décidé de faire un plan un peu différent, de faire un peu plus de tours que d'habitude, et cela m'a aidé à reprendre confiance en la voiture. Et puis nous sommes entrés en Q2, nous avons fait ce bon tour avec les pneus medium, qui nous a aidés à entrer en Q3 - et la Q3 s'est très bien passé, donc je suis très heureux que nos deux voitures aient battu les McLaren, ce qui était l'objectif aujourd'hui. »