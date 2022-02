F1 - GP des Etats-Unis : Le contrat avec Austin prolongé jusqu’en 2026

Record de victoires pour Hamilton

Une nouvelle prolongation de contrat pour un Grand Prix de Formule 1 ! Après le Qatar jusqu’en 2033, la Chine jusqu’en 2025, Abu Dhabi jusqu’en 2030 et Singapour jusqu’en 2028, c’est au tour du Grand Prix des Etats-Unis, à Austin, de signer un nouveau bail jusqu’en 2026. L’information a été officialisée ce vendredi par les dirigeants de la Formule 1. « Nous sommes ravis d'annoncer l'extension avec le Circuit des Amériques avant la passionnante nouvelle saison 2022. Je tiens à remercier le promoteur pour son dévouement et son enthousiasme continus pour la Formule 1 où, ensemble,Austin est une ville formidable et la piste est la préférée de tous les pilotes, et nous avons hâte d'être de retour en octobre pour plus d'action et de divertissement » s’est réjoui Stefano Domenicali, le patron de la F1.« Le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis est devenu l'un des plus grands événements au monde. Nous sommes extrêmement fiers qu'il ait trouvé une maison au Texas - au Circuit of The Americas - et sommes reconnaissants aux millions de fans qui nous ont rendu visite au cours de notre première décennie. Nous savions qu'Austin, ainsi que nos voisins de San Antonio et au-delà, seraient des hôtes accueillants - et ils l'ont prouvé ! Merci à tous les membres de la communauté de la Formule 1 de soutenir nos efforts et de récompenser notre travail acharné. Nous sommes heureux d'avoir renouvelé nos engagements et attendons avec impatience de nombreuses années de championnat du monde de course, de divertissement et de plaisir », a réagi de son côté Bobby Epstein, le promoteur du Grand Prix.(il avait également gagné le GP des Etats-Unis en 2007 à Indianapolis), mais aussi le record du tour, en 1'38"485. Rappelons que cette saison, un autre Grand Prix se tiendra aux Etats-Unis, du côté de Miami le 8 mai.